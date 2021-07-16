تراند الفن: خبر سار لعشاق القهوة الأمريكية من المصابين بالسرطان في الحالات المتقدمة

فنون - كتب امير التهامي في الجمعة 16 يوليو 2021 05:05 مساءً - ترجمة حصرية : كشف بحث جديد أن تناول عدداً من أكواب القهوة يوميًا قد يساعد في إبطاء التقدم المميت لسرطان القولون في حالة متقدمة.

ومن بين ما يقرب من 1200 مريض في الدراسة الأمريكية التي نشرتها مجلة JAMA Oncology، كان أولئك الذين تناولوا أربعة أكواب أو أكثر يوميًا لديهم احتمالات أعلى بنسبة 36٪ للبقاء على قيد الحياة خلال فترة الدراسة التي استمرت 13 عامًا، وفقاً لموقع WebMD .

وأوضح المؤلف المشارك في الدراسة كريستوفر ماكينتوش ، وهو طالب طب في السنة الرابعة بكلية طب Mayo Clinic في فينيكس ، أن سرطان القولون المنتشر ،”يظل مرضًا غير قابل للشفاء في معظم الحالات”.

وأشار ماكينتوش إلى أن “عددًا من عوامل نمط الحياة مثل النظام الغذائي والتمارين الرياضية قد ارتبطت بإطالة العمر الافتراضي للمصابين”.

كان جميع المشاركين جزءًا من دراسة أكبر لعلاج السرطان أجريت بين عامي 2005 و 2018.

ووجد الباحثون في النهاية أنه كلما زاد استهلاك القهوة ، زادت فائدة البقاء على قيد الحياة. على سبيل المثال ، أشار ماكينتوش إلى أن المرضى الذين يتناولون كوبًا واحدًا من القهوة يوميًا يميلون إلى البقاء على قيد الحياة لمدة 30 شهرًا بعد التشخيص. لكن أولئك الذين شربوا فنجانين أو ثلاثة أكواب يوميًا عاشوا 32 شهرًا. وأولئك الذين تناولوا أربعة أكواب أو أكثر في اليوم شهدوا بقاءهم على قيد الحياة يصل إلى 39 شهرًا.

فيما حذر ماكينتوش صراحة مرضى سرطان القولون “من زيادة استهلاكهم للقهوة بشكل كبير فقط بسبب هذه الدراسة”.