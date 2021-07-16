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فنون - كتب امير التهامي في الجمعة 16 يوليو 2021 05:05 مساءً - أدمن 15 دقيقة مضت المرصد 13 زيارة
ترجمة حصرية – سامر إسماعيل: أظهر مقطع مصور التقطته كاميرا مراقبة لحظة إطلاق رجل يبدو من وجه وكأنه طفل النار على شاب في وضح النار وقتله بنيويورك أثناء استقلاله دراجة هوائية.
وأشارت صحيفة “ديلي ميل” البريطانية إلى أن القاتل ظهر في أول الأمر وكأنه يتحدث في الجوال، لكن مع قدوم الضحية البالغ من العمر ٢١ عاما، وضع هاتفه في حقيبته ثم أخرج مسدسا وأطلق ٣ رصاصات على الضحية أودت بحياته.
وتعتقد الشرطة الأمريكية في نيويورك التي وقعت بها الجريمة أن الحادثة مرتبطة بالعصابات.
ويخشى سكان نيويورك من أن تصاعد الجريمة بشكل حاد منذ ٢٠٢٠م قد يعيد تكرار الأيام السوداء التي شهدتها المدينة في سبعينيات وثمانينيات القرن الماضي.
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عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر تراند الفن: مراهق أمريكي يطلق النار على شاب من مسافة قريبة وسط شارع في نيويورك على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع ويك اند وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.