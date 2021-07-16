تراند الفن: مراهق أمريكي يطلق النار على شاب من مسافة قريبة وسط شارع في نيويورك

ترجمة حصرية – سامر إسماعيل: أظهر مقطع مصور التقطته كاميرا مراقبة لحظة إطلاق رجل يبدو من وجه وكأنه طفل النار على شاب في وضح النار وقتله بنيويورك أثناء استقلاله دراجة هوائية.

وأشارت صحيفة “ديلي ميل” البريطانية إلى أن القاتل ظهر في أول الأمر وكأنه يتحدث في الجوال، لكن مع قدوم الضحية البالغ من العمر ٢١ عاما، وضع هاتفه في حقيبته ثم أخرج مسدسا وأطلق ٣ رصاصات على الضحية أودت بحياته.

وتعتقد الشرطة الأمريكية في نيويورك التي وقعت بها الجريمة أن الحادثة مرتبطة بالعصابات.

ويخشى سكان نيويورك من أن تصاعد الجريمة بشكل حاد منذ ٢٠٢٠م قد يعيد تكرار الأيام السوداء التي شهدتها المدينة في سبعينيات وثمانينيات القرن الماضي.



