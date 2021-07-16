تراند الفن: اللجنة الأولمبية تكشف أسماء المرشحين لرفع علم مصر في أولمبياد طوكيو

فنون - كتب امير التهامي في الجمعة 16 يوليو 2021 05:05 مساءً - قال شريف العريان، أمين عام اللجنة الأولمبية المصرية، إن هناك عددا كبيرا من أبطالنا مرشحون لرفع علم مصر في افتتاح أولمبياد طوكيو يوم 23 يوليو المقبل.

وأكد العريان، في تصريحات خاصة لـ “القاهرة 24”: “مصر لديها أبطال يستحقون رفع علم مصر في افتتاح أولمبياد طوكيو، وما زال حتى الآن أمامنا وقت للاختيار، قبل الافتتاح بثلاثة أيام نرسل الأسماء إلى اللجنة المنظمة لدورة الألعاب الأولمبية”.

وأضاف العريان: “هناك أسماء كثيرة وعلى سبيل المثال هدايا ملاك بطل مصر في التايكوندو وإيهاب عبد الرحمن لاعب ألعاب القوى وفريدة عثمان السباحة المصرية وعبد العزيز أو عزمي محيلبة لاعبي الرماية، ولكن هناك أيضًا أسماء كثيرة مرشحة”.

وعن معايير الاختيار، قال العريان في تصريحات خاصة: “الجميع يستحق ذلك الشرف ولكن نبحث عن البطل الذي توج من قبل ليرفع علم مصر”.

وأتم: “هناك أبطال لا تستطيع أن ترفع العلم خاصة أن منافستهم ستبدأ بعد الافتتاح، سيصلون متأخرًا”.

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