فنون - كتب امير التهامي في الجمعة 16 يوليو 2021 05:05 مساءً - صحيفة المرصد: أثار فيديو متداول من حساب زوجة الفنان شهاب جوهر الأولى “زينب الموسوي” جدلاً واسعاً، حيث ظهرت فيه “جوهر” يهدد ويتوعد،ثم حذفه بعد دقائق من نشره. وقال “جوهر” في الفيديو: “دايمًا الواحد ما يحكم على أي بني آدم بدون ما يعرف السالفة.. وكل واحد يحط لسانه في لهاتة”، ثم التفت بعدها إلى زوجته الأولى زينب الموسوي وسألها “عدل وإلا أنا غلطان”. وسادت التساؤلات الكثيرة من قبل المتابعين حول طبيعة علاقة شهاب جوهر بزوجته الأولى زينب الموسوي وهل انفصل عنها فعلًا، كما تساءل البعض لماذا نشر فيديو من حسابها وما الهدف منه.

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عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر تراند الفن: شهاب جوهر يثير الجدل بنشر فيديو تهديد من حساب زوجته الأولي ويسألها:”عدل وإلا أنا غلطان” على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع ويك اند وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.