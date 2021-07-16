تراند الفن: اغتصاب طفلة على يد صديق والدها داخل المقابر بطنطا

فنون - كتب امير التهامي في الجمعة 16 يوليو 2021 05:05 مساءً - تمكنت الأجهزة الأمنية بالغربية من القبض على سائق “توك توك” متهم بالاعتداء الجنسي على طفلة تبلغ من العمر 8 سنوات داخل مقابر عوارة خلف ملعب الكرة بدائرة قسم ثان طنطا.

تلقى اللواء هاني مدحت، مدير أمن الغربية، إخطارا من مأمور قسم ثان طنطا بورد بلاغًا من أسرة الطفلة سامية التي تبلغ من العمر 8 سنوات، يتهم “محمد. ر” 32 سنة- سائق “توك توك”، بالاعتداء الجنسي على الطفلة واستدراجها إلى مقابر عوارة.

وبسؤال والدة الطفلة أمام جهات التحقيق، أكدت أنها لاحظت سحجات على ظهر طفلتها فأخبرتها بقيام صاحب والدها ويعمل سائق توك توك، بالاعتداء عليها بالضرب وتقيدها وتكبيلها ونزع ملابسها عنها وتعدى عليها جنسيا داخل مقابر عوارة خلف ملعب الكورة بدائرة قسم ثان طنطا.

وتبين من التحريات أن المتهم يدعى محمد مرزوق معوض، سائق توك توك وصاحب والد المجني عليها، وهتك عرض الطفلة سامية بالاعتداء عليها بالضرب وتقييدها وتكبيلها بسلك ونزع ملابسها عنها وتعدى عليها جنسيا داخل مقابر عوارة خلف ملعب الكرة بدائرة قسم ثان طنطا.

وتوصلت التحريات وجود خلافات زوجية بين والد الطفلة المجني عليها ووالدتها، أسفرت عن انفصال الطرفين، وفي يوم الواقعة قام والد المجني عليها ويدعى عبد الحميد عادل سعد بإعطاء صديقه ويعمل سائق توك توك مبلغا ماليا لتوصيلة لزوجته وأبنائه للإنفاق منه على معيشتهم.

وأكدت التحريات أن والدة المجني عليها طلبت من المتهم اصطحاب أطفالها لتوصيلهم إلى والدهم لزيارته، وعقب اصطحابه الأطفال، وسوس له الشيطان بأن يصطحب الطفلة إلى مقابر عوارة للتعدي عليها جنسيًا لإشباع رغباته الشيطانية، وما أن وصل إلى المقابر وضع الطفل شقيق المجني عليها فوق سقف التوك توك حتى لا يستغيث بأحد من الأهالي، ثم اصطحب المتهم المجني عليها داخل المقابر وتعدى عليها جنسيا بعد أن تعدى عليها بالضرب بواسطة “حديدة”، وبعد أن وصل إلى نشوتة تعدى بالضرب على الطفلة مرة أخرى، وتهديدها بعدم إخبار أهلها ثم اصطحب المجني عليها وشقيقها إلى والدهم وانصرف.

حرر محضر بالواقعة حمل رقم 55323 لسنة2021، وأخطرت النيابة العامة وكلفت إدارة البحث الجنائي بسرعة عمل التحريات حول ظروف وملابسات الواقعة وتم القبض على المتهم وعرضة على النيابة العامة التى أمرت بحبس 4 أيام على ذمة التحقيقات وإحالة الطفلة إلى مصلحة الطب الشرعي لتوقيع الكشف الطبي عليها.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن هذا الخبر على ويك إند فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوق بامدادكم بكل ما هو جديد.

كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع القاهرة 24 وربما قد قام فريق التحرير في ويك إند بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدات هذا الخبر من مصدره الاساسي.