تراند الفن: “فتاة التروسيكل”: “الرئيس لا ينسى أبناءه وأناديه بأبويا”

فنون - كتب امير التهامي في الجمعة 16 يوليو 2021 05:05 مساءً - أعربت مروة العبد، المعروفة إعلاميًا بـ”فتاة التروسيكل”، عن سعادتها بلقاء الرئيس عبد الفتاح السيسي للمرة الثانية، وذلك خلال مؤتمر “حياة كريمة” أمس الخميس.

وقالت مروة إنها تلقت دعوة من رئاسة الجمهورية ومن مبادرة “حياة كريمة” لحضور المؤتمر، مؤكدة أنها سعيدة جدًا لتوجيه الدعوة لها مضيفة: “الرئيس لا ينسى أبناءه.. سلم عليا وابتسم وقالي انتي كويسة تمام، واطمأن عليّ”.

يشار إلى أن مروة العبد سائقة التروسيكل كان قد استقبلها رئيس الجمهورية في نوفمبر 2018، بقصر الاتحادية، تلبية لطلبها لمقابلته، حيث تعمل مروة سائقة تروسيكل لتنفق على أسرتها التي تتكون من 6 أفراد، مؤكدة أنها ساعدت في زواج شقيقاتها الثلاثة وتفتخر لكونها تعمل بمهنة صعبة لتواجه ظروف الحياة.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن هذا الخبر على ويك إند فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوق بامدادكم بكل ما هو جديد.

كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع القاهرة 24 وربما قد قام فريق التحرير في ويك إند بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدات هذا الخبر من مصدره الاساسي.