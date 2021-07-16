تراند الفن: “1500 ما تضحي” !.. شاهد: “شريطية” يتحكمون بأسعار الأضاحي والعمالة تلعب بالعصا!

فنون - كتب امير التهامي في الجمعة 16 يوليو 2021 05:05 مساءً - أدمن ‏48 دقيقة مضت المرصد 14 زيارة

صحيفة المرصد : رصد تقرير لقناة “الإخبارية ” تحكم العمال الوافدين في سوق الأغنام وسيطرتهم في الأسعار، بالتزامن مع موسم الحج والإقبال على الأغنام من أجل الأضاحي. وأظهر التقرير استياء المواطنين من ارتفاع الأسعار واستغلال “الشريطية” للإقبال المتزايد ولعبهم بالأسعار . وقال المواطنون أن الأسعار تبدأ من 2000 ريال وحتى 3000، فيما قال التجار أن كل شيء له سعره فسعر النجدي يتراوح بين 2500 و3 آلاف، مؤكدا أحدهم أن “1500 ما يضحي” . وبدا في الفيديو العمالة البائعة وهي تلعب بالعصا بكل هدوء رغم ارتخاء عملية البيع والشراء .

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