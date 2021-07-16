تراند الفن: أشرف زكي عن حلا شيحة: “لا مكان لها في نقابة المهن التمثيلية”

فنون - كتب امير التهامي في الجمعة 16 يوليو 2021 03:08 مساءً - علق أشرف زكي، نقيب المهن التمثيلية، على أزمة حلا شيحة وتامر حسني، بعد تصريحاتها حول تبرأها من مشاهدها في كليب أغنية “بحبك”، ووصفها للفن بإنه “باطل”.

وقال أشرف زكي في تصريح خاص لـ “القاهرة 24″، ردًا على موقف النقابة من حلا شيحة: “لا مكان لها في النقابة”.

وكانت المهن التمثيلية أعلنت في بيان لها، رفضها التام لكل محاولات العودة بنا للوراء بنشر الفكر الظلامي الذي عاني منه المجتمع المصري، طوال عقود سواء عبر الصفحات العامة بالوسائط الإلكترونية أو الصفحات الخاصة لمن يعتزلون الفن تحت غطاء التوبة وكأن الموهبة التي منحها الله المبدعين خطيئة”.

وأكد مجلس نقابة المهن التمثيلية، أنه لن يقف ساكنا أمام محاولات تشوية الفن والإبداع الذي يعد أحد المؤشرات الثقافية التطور الرؤية في المجتمعات المتحضرة، كما يؤكد الدعم الكامل للإبداع والمبدعين في كافة الفنون عامة والمهن التمثيلية خاصة فخروج البعض من دائرة الفن وعودتهم المتكررة له إنما تعبر عن تذبذب فكري ورؤية ربما تحكمها مصالح شخصية وهي حالات نادرة ولا تعبر إلا عن ذاتها.

ويهيب مجلس نقابة المهن التمثيلية بمقاطعة هذه الصفحات التي يريد أصحابها أن يعودوا برؤيتنا الثقافية للمربع صفر في رجعية جديدة لا تستهدف سوی مصالح خاصة على حساب المصلحة العامة لهذا الوطن الذي لا ولن يبتلع طعم التشدد الذي أفضى للعنف والفوضى.

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