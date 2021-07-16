رسائل عيد الأضحى للزوج والزوجة 2021 /1442 مسجات لطيفة بالصور

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عمر شويل - جدة رسائل عيد الأضحى للزوج والزوجة 2021 /1442 تكون بالدعوات لحياتهم الشخصية بدوام راحة البال، وتحمل صور عيد الأضحي 2021 مسجات لطيفة أيضًا بين الزوجة والزوج والأحباب والأصدقاء والأهالي وكل ذلك ضمن تهانى عيد الأضحي 2021 الذي يقترب موعده وتسود في الفترة الحالية وهى العشر الأوائل من ذى الحجة أيامًا هادئة ويحرص المسلمون على التقرب من ربهم فيها واغتنام الآجر الأكبر والفرصة في الأيام المباركة، ونجد رسائل عيد الأضحى للزوج والزوجة 2021 /1442 حاملة مشاعر الحب والود فيما بينهم، وذكرياتهم الخاصة لاسيما من يقضون الفترة الحالية بعيدًا عن بعض لظروف السفر والانشغال بالحياة اليومية.

رسائل عيد الأضحى للزوج والزوجة 2021 /1442

تتميز رسائل عيد الأضحى للزوج والزوجة 2021 /1442 بأنها وسيلة جديدة لتقديم المعايدات فيما بينهم خاصة للأزواج المغتربين المسافرين فتكون رسائل عيد الأضحي 2021 ضمن نقاط التواصل بينهم في الأعياد والمناسبات بشكل غير تقليدي، ونشرها على منصات مواقع التواصل الاجتماعي بصورهم الخاصة، وعليكم اختيار رسائل عيد الأضحي 2021 المناسبة لكم:

اللهم في هذا العيد المبارك تقبل من زوجي صالح الأعمال وزده علمًا ورشدًا واحفظه لي قرة عين يا أرحم الراحمين

كل عام وأنت بخير يا اغلى وأروع وأجمل شريك لحياتي الذي لا يمكنني الاستغناء عنه، كل عيد وأنت معي.

في عيد الأضحى المبارك أبعث لك يا زوجي الغالي الحبيب بخالص تحياتي وأعظم أمنياتي بأن يكون عيد خير عليك.

عيدك مبارك يا زوجي الغالي الذي يمثل لي معنى الاطمئنان والأمان حفظك بحفظه الرحمن وبلغك أعلى درجات الجنان.

أنظر إلى حياتي معك فأشكر الله عز وجل أنه يسرك لي ويسرني لك وجعلنا سكنًا يسكن أحدنا إلى الآخر كل عيد وأنت أجمل أعيادي.

ليس لي في الدنيا من هو أغلى منك يا زوجي لذا فإنني أقضي ليلة العيد أدعو لك ولأولادنا أن يحفظكم لي، كل عام وأنت بخير.

زوجي الحبيب إن العيد يبدأ حين أنظر إلى عينيك وأقبل جبينك وأسمع منك التهنئة فتفيض في قلبي البهجة، عيدك مبارك.

صور عيد الأضحي 2021

صور عيد الأضحي 2021 أسهل طريقة لتقديم المعايدات بين المسلمين بمناسبة حلول عيد الأضحي المبارك في التوقيت الحالي حيث يواصل الجميع إرسال تهانئ عيد الأضحي 1442 على السوشيال ميديا، لذلك لديكم مجموعة متميزة من صور عيد الأضحي 2021 بأحدث التصميمات على النحو الآتي:

موعد عيد الأضحى 1442

يحل عيد الأضحي 1442 في يوم الثلاثاء 20 يوليو الجاري على أن تكون وقفة عرفات في الأحد 19 يوليو 2021 وهو اليوم الذي ينتظره المسلمين في العالم أجمع، فهو يوم يتضاعف فيه الأجر، ويكون ثواب صيام يوم عرفات كبير، فيه استجابة للدعاء، لذا يتقرب العبد من ربه في هذه الأيام ويحرصون على أداء الفرائض.