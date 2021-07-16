تراند الفن: الجيش الإسرائيلي يعلن سقوط طائرة مسيرة داخل حدود لبنان

فنون - كتب امير التهامي في الجمعة 16 يوليو 2021 02:09 مساءً - أعلن الجيش الإسرائيلي، اليوم الجمعة، سقوط طائرة مسيرة داخل الأراضي اللبنانية، نتيجة خلل فني أثناء قيامها بمهام داخل الحدود اللبنانية.

ونشر أفيخاي أدرعي، المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي، تغريده له على حسابه الرسمي على “تويتر”، قائلا: إنه خلال نشاط اعتيادي سقطت طائرة مسيرة تابعة للجيش الإسرائيلي داخل الأراضي اللبنانية، نتيجة خلل فني.

وتمكن حزب الله في شهر فبراير من إسقاط طائرة مسيرة مشابهة تابعة للجيش الإسرائيلي في جنوب لبنان، وكانت مُخصصة للاستخدامات التجسسية للتصوير الفوتوغرافي، خلال نشاط عملياتي.

وفي سياق متصل، أحبطت شرطة الاحتلال الإسرائيلي، محاولة تهريب لكميات من الأسلحة من لبنان، بالقرب من قرية الغجر الحدودية، حسب ما نشرت صحيفة جيروزاليم العبرية.

وأشارت شرطة الاحتلال نقلا عن مسؤولين إسرائيليين، إلى أن قوات الاحتلال أطلقت قنابل إنارة ومسح المنطقة بعد رصد حركة مشبوهة، وتحديد المشتبه بهم وهم ينقلون أسلحة من جنوب لبنان إلى إسرائيل.

وأضاف المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي، أنه تم كشف المشتبه بهم، وأن قوات الجيش الإسرائيلي تُراقب كل ما يحدث على طول الحدود لمُواجهة تهريب المخدرات والأسلحة من الحدود اللبنانية.

وأوضحت شرطة الاحتلال، أن قيمة الشُحنات المُهربة تقدر بعدة ملايين من العملة العبرية، مشيرة إلى احتمالية وقوف حزب الله اللبناني وراء عملية التهريب.

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