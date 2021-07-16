تراند الفن: حادث مروري مروع بطريق “بيشة – سبت العلاية”.. والكشف عن عدد الضحايا!

فنون - كتب امير التهامي في الجمعة 16 يوليو 2021 02:09 مساءً - أدمن ‏56 دقيقة مضت المرصد 15 زيارة

صحيفة المرصد: لقي 4 أشخاص مصرعهم في حادث مروري مروع وقع أمس الخميس، على طريق “بيشة – سبت العلاية”. وبحسب “سبق” فإن الحادث وقع عندما اصطدمت سيارتهم من نوع “فورد تورس” بشاحنة بالقرب من عفراء بلقرن. يذكر أن الطريق الرابط بين محافظتي بيشة وبلقرن عادة ما يكون مزدحما بسبب التنقلات من وإلى مطار بيشة، وارتباطهما صحياً وتعليمياً.

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