تراند الفن: كشف تفاصيل جديدة حول دعوى جماعية لـ60 عاملاً.. وخبر سار بشأن الأجور المتأخرة

فنون - كتب امير التهامي في الجمعة 16 يوليو 2021 02:09 مساءً - أدمن ‏48 دقيقة مضت المرصد 15 زيارة

صحيفة المرصد: حسمت إدارة التسوية الودية بفرع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بمنطقة الرياض، دعوى جماعية بالصلح لـ 60 عاملًا يعملون في ثلاث منشآت تجارية “شركة مقاولات ومطعم ومصنع”. وأعادت جزءًا من العمال للعمل، بالإضافة إلى انتهاء العلاقة العمالية مع آخرين وصرف الأجور المتأخرة ومكافأة نهاية الخدمة، فيما بلغ مجموع المبالغ المستردة حوالي 900,000 ألف ريال. وتعد التسوية الودية هي المرحلة الأولى من مراحل النظر في دعاوى الخلافات العمالية بين العامل وصاحب العمل، حيث يتم فيها محاولة تقريب وجهات النظر وإجراء عملية الوساطة لفض النزاع.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن هذا الخبر على ويك إند فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوق بامدادكم بكل ما هو جديد.

كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع المرصد وربما قد قام فريق التحرير في ويك إند بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدات هذا الخبر من مصدره الاساسي.