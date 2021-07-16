نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شوف عروض هايبر بنده على مفروشات العيد وغيرها من المنتجات وخصم يصل إلى 70% على مكيف بنده Panda في المقال التالي

عمر شويل - جدة يعد هايبر بنده ماركت من أكبر الماركتات الموجودة في الوطن العربي، وقد حاز على هذه الشهرة الواسعة نتيجة تقديمه أفضل المنتجات من أفضل الماركات العالمية بأفضل الأسعار الموجودة في الأسواق، وقد توسع أيضاً إلى العديد من الفروع، وقد وصل عدد زائريه إلى عشرات الألاف بشكل يومي لكل فرع، مما جعله في الصدارة على مستوى دول الخليج بشكل خاص، وتعتبر عروض هايبر بنده هي الأقوى، والتي سنتحدث عنها في هذه المقالة.

عروض هايبر بنده الأسبوعية للعيد Panda

يقدم هايبر بنده أفضل العروض على جميع المنتجات الهامة لكل منزل بمناسبة قدوم العيد، ومنها: خصومات خاصة على أسعار مناشف اليد بجميع أحجامها، وألوانها بالخامات القطنية، والقطيفة، وعرض على شورتات الأطفال الملونة للصيف، وكذلك عرض على القميص الرجالي ذو الأكمام الطويلة، وعلى التي شيرتات البولو النسائية، وخصومات مميزة على الوسادات من هيرتج، وعلى أطقم الغطاء بالوسادات المختلفة الأشكال، وعروض على لبادات تجفيف الأطباق، وكذلك على مناشف المطبخ، وخصومات مميزة على أسعار مناشف الحمام القطنية.

عروض بنده بصفحة واحدة

وكذلك يقدم العديد من الخصومات، والتخفيضات: على أسعار البطاريات من ماركة ماكس إنرجايزر، وعلى مقصات المطبخ من ماركة لامبارت أو الولاعات الغازية من نفس الماركة، وكذلك الخصم المتميز على الأيس تانك للرحلات بألأوانه، وأحجامه المتعددة من ماركة كيب كولد keep cold، كما يوفر خصم آخر على أطقم الملاعق المميزة من لامبارت، وعلى طقم الإبريق مع الكاسات من تولانتا أميستردام ماركة لومينارك Luminarc، وعلى طقم الصواني الفرن البايركس المستطيلة من الماركة الأصلية.

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كما يقدم الهايبر خصومات عديدة على قدر الطهي بالبخار ( الحلة الضاغطة) الثلاث طبقات من ماركة رويال فورد Royal ford، كما يتوفر لديهم خصم ممتاز على الميني رولز من ماركة أمريكانا، وكذلك الخصم المتميز منهم على الباوند كيك من ماركة أمريكانا، وعلى السوبر رول متعدد النكهات من نفس الماركة الشهيرة Americana، كل هذا وأكثر ينقلها لكم موقع ثقفني يومياً بمناسبة عيد الأضحى.