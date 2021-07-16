تراند الفن: غرق 3 طلاب في حوادث متفرقة بسوهاج

فنون - كتب امير التهامي في الجمعة 16 يوليو 2021 01:09 مساءً - شهدت محافظة سوهاج، اليوم الجمعة، 3 حوادث غرق في مناطق مختلفة من المحافظة نتج عنها مصرع 3 طلاب.

تلقى اللواء حسن محمود، مدير أمن سوهاج، إخطارًا من شرطة النجدة يفيد انتشال جثة طفل بترعة دائرة دار طالب في العقد الثاني من العمر.

بالانتقال والفحص تبين غرق الطفل “محمد. ف. ص م” 13 عامًا، طالب، يقيم ناحية مركز دار السلام شرقي المحافظة.

تم نقل الجثة لمشرحة المستشفى المركزي، وبسؤال والده المدعو “فيصل. ص. م” 45 عامًا، عامل، ويقيم بذات الناحية بأنه أثناء قيام نجله المذكور بالاستحمام بالترعة المشار إليها ولعدم إجادته السباحة غرق بها، ونفى الشبهة الجنائية.

كما تبلغ لمركز شرطة اخميم غرق طفل بترعة الفاروقية دائرة المركز.

بالانتقال والفحص تبين غرق الطفل “عمر. ع.ع” 11 عاما، طالب ويقيم دائرة المركز.

تم انتشال الجثة ونقلها لمشرحة المستشفي المركزي، وبسؤال جده المدعو “عبد العزيز. ا. غ. ع” 68 عامًا، عامل، ويقيم بذات الناحية بأنه أثناء قيام حفيده المذكور بالاستحمام بالترعة المشار إليها ولعدم إجادته السباحة غرق بها ونفى الشبهة الجنائية.

كما تبلغ لمركز شرطة جرجا، جنوب المحافظة، وصول الطفل “مروان. ا. ع. ع” 13 عاما، طالب، ويقيم دائرة مركز جرجا إلى المستشفى العام، جثة هامدة إدعاء غرق.

بسؤال والده “أحمد عبد المجيد علي” 60 عامًا، مزارع ويقيم بذات الناحية، أفاد بأنه أثناء قيام نجله المذكور بالإستحمام بترعة نجع سعيد الشرقي، فقد توازنه في المياه، ولفظ أنفاسه، ونفى الشبهة الجنائية.

تحررت عن ذلك المحاضر اللازمة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيق.

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