تراند الفن: “الداخلية”: سحب 4 آلاف رخصة سيارة لعدم تركيب الملصق الإلكتروني

فنون - كتب امير التهامي في الجمعة 16 يوليو 2021 01:09 مساءً - أعلنت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، سحب عدد 4119 رخصة لعدم تركيب الملصق الإلكتروني.

وبدأت وزارة الداخلية مطلع إبريل الماضي، تطبيق السحب الإداري لرخص السيارات على الطرق السريعة والفرعية لعدم تركيب الملصق الإلكتروني، بعد أن انتهت المهلة الأخيرة التي حددتها وزارة الداخلية لتركيب الملصق الإلكتروني، وهي 30 مارس الماضي وبعدها يتوجه المسحوب رخصته إلى إدارة المرور المختصة لتركيب الملصق الإلكتروني مقابل 150 جنيها غرامة.

ويهدف السحب الإداري للرخص إلى إلزام قائدي المركبات بسرعة التوجه إلى وحدات المرور الخاصة بهم على مستوى الجمهورية؛ لإنهاء إجراءات تركيب الملصق الإلكتروني.

يأتي ذلك في إطار استراتيجية وزارة الداخلية الهادفة في أحد محاورها إلى إدارة الحركة المرورية إلكترونيًا، ومن أجل تركيب الملصق الإلكتروني لمركباتهم، وكذلك استبدال اللوحات المعدنية القديمة “أرقام فقط” باللوحات الجديدة المؤمنة (حروف، أرقام).

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