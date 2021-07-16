تراند الفن: غدًا.. مطار مرسى علم يستقبل 11 ألف سائح على متن 56 رحلة طيران دولية سياحية

فنون - كتب امير التهامي في الجمعة 16 يوليو 2021 01:09 مساءً - يستقبل مطار مرسى علم الدولى، بداية من غدا السبت، ما يزيد عن 11 ألف سائح على متن 56 رحلة طيران دولية قادمة من المطارات العالمية المختلفة، وسط تطبيق الإجراءات الاحترازية المتبعة داخل المطارات المصرية من قبل رجال الحجر الصحي.

وكشف مصدر بمطار مرسى علم الدولي لـ “القاهرة 24″، عن زيادة الرحلات الداخلية لتصل إلى 13 رحلة وذلك بالتزامن مع إجازات عيد الأضحى المبارك.

وأكد المصدر أن إجمالي الرحلات الأسبوعية التي من المقرر لها، أن تصل لمطار مرسى علم الدولي تبلغ 56 رحلة بينهم 16 رحلة من التشيك و17 رحلة من بولندا، و8 رحلات من أوكرانيا، ورحلة من سويسرا، وأخرى من المجر.

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