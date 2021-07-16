تراند الفن: لهذا السبب.. وزيرة عربية سابقة تطالب بإيقاف عقود الزواج في بلادها!

فنون - كتب امير التهامي في الجمعة 16 يوليو 2021 01:09 مساءً - أدمن ‏55 دقيقة مضت المرصد 14 زيارة

صحيفة المرصد: طالبت وزير الصحة التونسية السابقة، سميرة مرعي، اليوم الجمعة، جميع البلديات بإيقاف إبرام عقود الزواج. وبحسب “سبوتنيك”، نقلت قناة نسمة، اليوم الجمعة، عن سميرة مرعي قلقها الشديد من استمرار تنظيم حفلات الزفاف، في الوقت الذي تمر به بلادها بوضع وبائي خطير، مشيرة إلى أن حضور مثل هذه الحفلات يساعد، بشكل كبير، على تواصل عدوى فيروس كورونا المستجد “كوفيد 19″، وهو ما يؤدي إلى نفاد الأوكسجين في بعض المستشفيات التونسية. وشددت سميرة مرعي، وزيرة الصحة التونسية السابقة، والإخصائية في الأمراض الصدرية بمستشفى الرابطة، على وجوب إيقاف إبرام عقود الزواج، على الأقل، لمدة 15 يوما، بدعوى الحيلولة دون انتشار الفيروس في مختلف أنحاء البلاد.

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