تراند الفن: رونالدو يبلغ إدارة يوفنتوس بقراره النهائي بشأن مستقبله

فنون - كتب امير التهامي في الجمعة 16 يوليو 2021 01:09 مساءً - أبلغ البرتغالي كريستيانو رونالدو، لاعب فريق يوفنتوس الإيطالي، إدارة نادي السيدة العجوز بالقرار النهائي بشأن مستقبله في الانتقالات الصيفية الجارية بعد أنباء رحيله.

وبحسب صحيفة “لاجازيتا ديللو سبورت” الإيطالية، فإن رونالدو أبلغ إدارة اليوفي بأنه لا ينوي الانتقال إلى أي نادٍ آخر وسيبدأ تدريباته مع يوفنتوس للموسم القادم بشكل طبيعي تحت قيادة ماسيميليانو أليجري.

وكانت التقارير أشارت إلى اقتراب رونالدو من الرحيل عن يوفنتوس عقب الخروج المبكر من دوري أبطال أوروبا على يد بورتو وكذلك خسارة لقب الدوري الإيطالي.

ويعد فريق باريس سان جيرمان الفرنسي هو الأكثر اهتمامًا بالتعاقد مع الهداف البرتغالي حسب ما أشارت إليه التقارير.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن هذا الخبر على ويك إند فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوق بامدادكم بكل ما هو جديد.

كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع القاهرة 24 وربما قد قام فريق التحرير في ويك إند بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدات هذا الخبر من مصدره الاساسي.