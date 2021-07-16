فنون - كتب امير التهامي في الجمعة 16 يوليو 2021 12:09 مساءً - صحيفة المرصد: علق مشهور مواقع التواصل الكويتي، يعقوب بوشهري، على عادات السعوديين في الزواج، معربا عن استغرابه من الحرص الكبير من قبل أهل العروس عليها. وقال “بوشهري”، الذي عقد قرانه على الفاشينيستا فاطمة الأنصاري، إنه يجلس في الفندق ولا يتمكن من الخروج مع عروسه فاطمة إلا بوجود طفل صغير معهما في السيارة. ومزح “بوشهري” بسبب اختلاف العادات في الزواج في السعودية، قائلا:”معرس وقاعد بالفندق، غير هني انتوا نظام السعودية غير لازم تنطر كم شهر، وعقب في عرس وعقب العرس تشوف زوجتك مو الملكة”. وتابع: “الحين تطلع يطلع وياك ياهل بالسيارة ورا بالسيارة يغص هذا الي ورا، صدق دمه ثقيل”.

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عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر تراند الفن: بعد زواجه من فاطمة الأنصاري..شاهد: أول تعليق من يعقوب بوشهري على عادات السعوديين على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع ويك اند وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.