تراند الفن: الأقصر في أسبوع.. مصرع طفلين غرقًا وبدء الدراسة بكلية الطب وضبط حالة غش ونشر امتحان الجغرافيا

فنون - كتب امير التهامي في الجمعة 16 يوليو 2021 12:09 مساءً - شهدت محافظة الأقصر، الأسبوع المنقضي، أحداثًا هامة، كان من بينها مصرع طفلين غرقًا وإنقاذ ثالث في مياه نهر النيل، كما تم ضبط طالب سرّب امتحان الجغرافيا، وجامعة الأقصر أصدرت عدة قرارات في مجلسها الأخير.

“القاهرة 24” يستعرض أهم الأحداث التي شهدتها المحافظة:

حالة من الحزن سادت بمنطقة الكرنك شمالي الأقصر مطلع الأسبوع المنقضي، بعد تعرض ثلاثة أطفال للغرق بنهر النيل بمنطقة التلة.

وتمكن الأهالي من إنقاذ أحدهم، فيما استطاعت قوات الإنقاذ النهري انتشال جثة الآخر بعد غرقه، وتكثف حاليًا من جهودها بالتعاون مع الأهالي في البحث عن الغريق الثالث.

وقام الأهالي بنقل الطفل الذي تم إنقاذه من الغرق بنقله لمستشفى الأقصر العام، فيما جرى إيداع جثة الآخر بعد انتشالها من المياه، بمشرحة المستشفى، ويتم البحث عن الثالث بمياه النيل.

تم تحرير محضر وأخطرت النيابة لتولي التحقيقات وللتصريح بدفن جثة الآخر الذي تم انتشاله من المياه.

كما شهد الأسبوع مُوافقة مجلس جامعة الأقصر، خلال جلسته الـ28 يوم الأربعاء، على عدة قرارات جاء أهمها؛ الموافقة على تحصيل مبلغ 100جنيها فقط، قيمة مُساهمة من كل طالب ضمن المصروفات الدراسية اعتبارًا من العام الجامعي القادم 2021-2022، لدخول الامتحانات المُميكنة، وتخصص لصيانة الأجهزة والمنشآت في ذات الخصوص.

ووافق المجلس أيضًا على بدء الدراسة بكلية الطب، بجامعة الأقصر، بدءًا من العام الجامعي 2021-2022م.

وفيما يخص القواعد المنظمة للتحويل ونقل القيد من وإلى كليات الجامعة للعام الجامعي 2021/2022م، فقد وافق مجلس الجامعة على أن يبدأ موعد التحويلات من يوم الثلاثاء الموافق 10/8/2021م، وحتى قبل بداية العام الجامعي 2021-2022م بأسبوع، وفتح الفصل الصيفي بكلية السياحة الفنادق، لطلاب الفرقة الأولى (نظام الساعات المعتمدة) للعام الجامعة 2020/2021م.

ووافق المجلس على اعتماد نتيجة مرحلة البكالوريوس للعام الجامعي 2020-2021م، بكليات؛ الفنون الجميلة، والحاسبات والمعلومات، والسياحة والفنادق، وكلية الآثار لجميع الشعب ( الآثار المصرية – الآثار الإسلامية – ترميم الآثار )، ونتيجة الليسانس بكلية الألسن، إلى جانب اعتماد نتيجة الدراسات العليا (دبلوم – تمهيدي) بكلية الآثار لجميع الشعب ( الآثار المصرية – الآثار الإسلامية – ترميم الآثار )، للعام الجامعي 2020/2021م.

فيما شهدت الأقصر أمس الخميس، رصد حالة غش، ونشر الامتحان للطالب (م. ع. ا) بالمحافظة، وذلك بعد مرور 30 دقيقة منذ بدء امتحان الجغرافيا للشعبة الأدبية.

وأكد مصدر بتعليم الأقصر أن أجهزة الرصد التابعة للوزارة كشفت قيام طالب بتسريب امتحان مادة الجغرافيا، مضيفا أنه ينتظر انتهاء الطالب من أداء الامتحان على أن يبدأ التحقيق معه من قبل رئيس اللجنة.

وكان طلاب الشعبة الأدبية بالأقصر، قد أبدوا استيائهم من صعوبة الامتحان في مادة الجغرافيا، مؤكدين أن أغلب الأسئلة من خارج المنهج.

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