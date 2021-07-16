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فنون - كتب امير التهامي في الجمعة 16 يوليو 2021 12:09 مساءً - أدمن 3 دقائق مضت المرصد 4 زيارة
صحيفة المرصد: وثق مقطع فيديو متداول، عريس ينام في الكوشة بالهند، فيما تجلس العروس التي ظهر عليها الحزن والغضب بجانبه.
وظهر في الفيديو المتداول،العروس جالسة بجانب العريس الذي يغرق في النوم، حيث حاول الكثير من الناس إيقاظه من نومه العميق دون جدوى.
وحظي الفيديو بتفاعل وانتشار واسع بمنصات التواصل الاجتماعي بسبب المشهد المضحك الذي ظهر به العريس الهندي في حفل زفافه.
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عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر تراند الفن: عريس هندي يغرق في النوم على “الكوشة” بحفل زفافه.. شاهد: ردة فعل العروس! على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع ويك اند وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.