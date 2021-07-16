تراند الفن: نادي باريس يعلن شطب 14 مليار دولار من ديون السودان

فنون - كتب امير التهامي في الجمعة 16 يوليو 2021 11:09 صباحاً - أعلن إيمانويل مولين، رئيس نادي باريس، مُوافقة المانحين في النادي على شطب 14 مليار دولار من ديون السودان.

وأكد رئيس نادي باريس، أنه ستتم إعادة هيكلة نحو 9.4 مليار دولار إضافية من ديون السودان، داعيًا الدائنين الآخرين من القطاعين العام والخاص إلى بذل جهود مُماثلة حيال ديون الخرطوم.

وأوضح أن إجمالي مديونية السودان لدى الدائنين في نادي باريس تبلغ 23.5 مليار دولار.

من جانبه قال وزير المالية السوداني، إن بلاده تسعى للحصول على نتائج مماثلة مع الدول الدائنة خارج نادي باريس، بعد شطب 14 مليار دولار من ديون الخرطوم.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن هذا الخبر على ويك إند فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوق بامدادكم بكل ما هو جديد.

كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع القاهرة 24 وربما قد قام فريق التحرير في ويك إند بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدات هذا الخبر من مصدره الاساسي.