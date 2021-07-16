تراند الفن: اتحاد الكرة يستقر على موعد الدوري الجديد

فنون - كتب امير التهامي في الجمعة 16 يوليو 2021 11:09 صباحاً - استقر مسؤولو اللجنة الثلاثية التي تدير اتحاد الكرة على موعد انطلاق مسابقة الدوري الممتاز للموسم الجديد 2021-2022.

وعلم “القاهرة 24” من مصدر داخل اتحاد الكرة أن انطلاق المُسابقة الموسم المقبل ستكون قبل نهاية شهر سبتمبر المقبل.

وأضاف المصدر أن اتحاد الكرة بعد قراره انتهاء مسابقة الدوري هذا الموسم يوم 26 أغسطس، قرر أن يعطي الأندية راحة 15 يومًا من ثم انطلاق الموسم الجديد منتصف شهر سبتمبر.

ويرغب مسؤولو اتحاد الكرة في وضع مواعيد واضحة للموسم الجديد، وانتهاء المسابقة في وقت مُحدد.

يذكر أن مسؤولي اتحاد الكرة أعلنوا خلال الفترة الماضية مواعيد المباريات المُتبقية من مُسابقة الدوري الممتاز ومؤجلات الأهلي.

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