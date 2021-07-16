تراند الفن: تراجع جديد لليرة اللبنانية أمام الدولار بعد اعتذار الحريري عن عدم تشكيل الحكومة

فنون - كتب امير التهامي في الجمعة 16 يوليو 2021 11:09 صباحاً - تراجعت الليرة اللبنانية، أمام الدولار الأمريكي، اليوم الجمعة، مرة أخرى عقب إعلان سعد الحريري اعتذاره للرئيس اللبناني ميشال عون عن عدم تشكيل الحكومة، وفقا لـ “العربية”.

وسجّل سعر صرف الدولار الأمريكي في السوق السوداء ارتفاعًا كبيرًا إذ بلغ 23 ألف ليرة.

وقال سعد الحريري، رئيس الحكومة اللبنانية المكلف، إن الرئيس اللبناني ميشال عون، طلب تعديلات بالتشكيلة التي قدمها الحريري أمس لتأليف الحكومة الجديدة، موضحًا: “الواضح أن الموقف لم يتغير ولا قدرة على التفاهم وقدمت اعتذاري عن تشكيل الحكومة”، وفقًا لصحيفة الجمهورية اللبنانية.

وتابع الحريري: “اعتبرت أن بعض التعديلات التي طالب بها الرئيس جوهرية وقدمت اعتذاري”، قائلًا: “الله يعين البلد”.

وأضاف جان إيف لودريان، وزير الخارجية الفرنسي، أن لبنان يشهد حالة تدمير ذاتي والطبقة السياسية اللبنانية تتحمل مسؤولية الأزمة اللبنانية.

وأوضح وزير الخارجية الفرنسي، في تصريحات له عقب اعتذار الحريري عن عدم تشكيل الحكومة، أن زعماء لبنان عاجزون عن حل الأزمة التي تسببوا بها.

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