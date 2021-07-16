تراند الفن: مراهقة صينية تخطف الأضواء بطول قامة “عجيب”

صحيفة المرصد : استحوذت مراهقة صينية تدعى تشانغ زيو وتبلغ من العمر 14 عاما على اهتمام رواد مواقع التواصل الاجتماعي في فيديوهات لها وهي تلعب كرة السلة، بسبب طول قامتها الاستثنائي الذي بلغ 226 سم، بحسب موقع روسيا اليوم.

وأصبحت تشانغ الملقبة بـ”المعجزة” موضوعا رائجا يوم الخميس بعد نشر لقطات مصورة لها وهي تساعد فريقها على الفوز بلقب مسابقة بكرة السلة أقيمت في جينغتشو بمقاطعة هوبي الصينية، بعد أن سجلت 42 نقطة وانتزعت 25 كرة مرتدة.

ووفقا لصحيفة غلوبال تايمز، بلغت تشانغ طول 160 سم عندما كانت في الصف الأول واجتازت بقامتها المترين في الصف السادس.