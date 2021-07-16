شوف عروض بنده على الملابس والأحذية للعيد وخصم 65% Hyper Panda في مجله بنده Panda

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عمر شويل - جدة يعد هايبر بنده من أكبر الهايبرات الموجودة في المملكة العربية السعودية، وخارجها خاصة في دول الخليج العربي، كالإمارات، والكويت، والبحرين، وفي قطر، كما تتميز عروض بنده بالمملكة العربية السعودية بأفضل الأسعار على جميع المنتجات لديهم، وكذلك منتشرة في كل فروع هايبر بنده Hyper Panda.

عروض بنده Panda في المملكة العربية السعودية

يتوفر لدى هايبر بنده ماركت Panda market العديد من التنزيلات على أسعار السلع، ومنها: عرض خاص على الأحذية الرياضية للنساء، وكذلك على الأحذية الرياضية للأطفال، وخصم مميز على البنطلونات الجينز الرجالي، وكذلك خصم مميز على لعبة خدعة القبعة من فاميلي تايم، كما يوجد خصم ممتاز على سعر أطقم ألعاب السيارات، كما يتوفر لديهم الخصم الخاص على لعبة مكعبات بيركس، وعلى أشكال المكعبات الثري دي، وعلى جميع أشكال العوامات من ماركة بست واي BEST WAY، وعلى لعبة المكعبات الكبيرة من بريكس.

عروض بنده اليوم Hyper Panda

يتوفر في هايبر بنده خصومات متعددة على شرائح الخبز الأسمر من ماركة لوزين، وعلى الفطائر، والكرواسون من نفس الماركة الشهية، وكذلك على الشابورة من قراميش، كما تتوفر خصومات عديدة على الكيك، والدونات من ماركة غندور، كما يتوفر خصم خاص على سعر الكب كيك بحشوة الكراميل، وبالفراولة، وكذلك بالشكولاتة، وبالفانيليا من لوزين، كما يوجد خصم خاص على الزيتون الأسود من ماموث الريف.

عروض هايبر بنده في موقع بندة

ويتوفر أيضاً لدى هايبر بنده خصومات عديدة على المنتجات الغذائية، ومنها: الخصم الخاص على الزيتون اليوناني المعطون، وعلى المكدوس السوري بالكيلو، وأيضاً على اللبنة التركي قليلة الدسم، والعادية من بريزيدون مميزة المذاق، وكذلك الخصم المتميز على الزيتون الكوبوليفا الأخضر، والأسود الشرائح، وعلى جميع أنواع الدجاج، وخاصة ماركة اليوم، خصم مميز على سيقان الدجاج من ماركة اليوم، وعلى الدجاجة الكاملة المقطعة من اليوم، وأيضاً على لحوم بنده، وعلى جميع أسماك بنده الطازجة بالكيلو، والمجمدة بالعبوة، وعلى جميع منتجات الصيف، وعلى خزين المنزل كالأرز، والسكر، والدقيق، والمكرونات، وعلى غيرها من المنتجات يومياً عبر موقع ثقفني الرسمي.