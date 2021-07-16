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فنون - كتب امير التهامي في الجمعة 16 يوليو 2021 10:09 صباحاً - أدمن 42 دقيقة مضت المرصد 14 زيارة
صحيفة المرصد: علق مستشار الأمن القومي الأمريكي جيك سوليفان، على اعتذار سعد الحريري عن تشكيل حكومة جديدة في لبنان، قائلا: “هذه الأخبار مخيبة للآمال للغاية”.
وكتب سوليفان في تغريدة عبر “تويتر”: “بات من الملح الآن أكثر من أي وقت مضى أن يشكل القادة السياسيون في لبنان حكومة وأن يوقفوا الانزلاق الكارثي للبلاد”، مشددا على أن “الشعب اللبناني يستحق أفضل من هذا”.
يذكر أن الحريري قدم يوم أمس الخميس اعتذاره عن تشكيل الحكومة، بعد لقاء مع رئيس الجمهورية ميشال عون استمر 20 دقيقة في القصر الجمهوري في بعبدا، وقال: “أجريت مشاورات مع الرئيس عون حول التشكيلة الحكومية، والواضح أننا لن نتفق مع رئيس الجمهورية وقدمت اعتذاري عن تأليف الحكومة”. وأضاف: “قدمت اعتذاري عن تشكيل الحكومة والله يعين البلد”.
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عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر تراند الفن: أول تعليق أمريكي على اعتذار الحريري عن تشكيل حكومة لبنان! على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع ويك اند وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.