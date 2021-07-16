تراند الفن: أول تعليق من الداعية معز مسعود على أزمة زوجته حلا شيحة مع تامر حسني

فنون - كتب امير التهامي في الجمعة 16 يوليو 2021 10:09 صباحاً - صحيفة المرصد: علق الداعية المصري معز مسعود، على الأزمة المثارة بين زوجته الفنانة حلا شيحة، والفنان تامر حسني، بسبب فيلم ”مش أنا“، الذي بدأ عرضه في دور السينما قبل أسابيع قليلة.

تغير حياتها الشخصية

ودافع معز مسعود، عن زوجته، من خلال منشور له عبر حسابه في موقع ”إنستغرام“، وذلك على خلفية الاتهامات التي وجهها لها البعض بعد انتقادها الفنان تامر حسني، وهجومها على بعض زملائها في الوسط الفني بسبب طلبها حذف مشاهد لها من العمل.

وقال مسعود إن زوجته ”منزعجة من الأمور التي حدثت في فيلم مش أنا، نتيجة لتغير حياتها الشخصية الفترة الأخيرة“، مشيرا إلى أن زوجته طلبت من الفنان تامر حسني حذف بعض المشاهد من الكليب التي ظهرت فيها، وليس حذف الكليب من الأساس.

إلغاء الكليب

وجاء في منشور معز: ”إلى زوجتي الغالية حلا، قادر أفهم انزعاجك نتيجة مرور وقت كبير على تصوير الفيلم ده بسبب كورونا وإن حياتك تغيرت زي ما أنت قولتي في البوست بكل احترام“.

وأضاف: ”قادر كمان أفهم انزعاجك من التركيز على المشاهد دي وتجميعها رغم الوعد الشفهي بتجنب ذلك من صناع العمل (الكلام ماكانش عن إلغاء الكليب ولكن إن التركيز ميكونش على مشاهد معينة زي دلوقتي)، خصوصًا مع نزول الكليب في توقيت له قدسية كبيرة بالنسبة لنا“.

وتابع: ”ولو كنا نعرف أن الوعد مش كافي علشان يحل المشكلة دي كنا مشينا في حلول تانية“.

الحق والخير والجمال

وأردف: ”قادر أفهم قصدك لما أتكلمتي عن نوع معين من المشاهد يعني نوع معين من الفن ومش تعميم على الفن كله، وعاوز أفكرك يا حبيبتي إن رحلتنا هي رحلة بحث عن الحق والخير والجمال.. رحلة اعتزاز بالثقافة والهوية.. نموذج قوي لرفض التطرف على الناحيتين.. الناحية المكسوفة من هويتها وبتقلد الغرب من غير حكمة أو علم أو عزة (اللي أنا سميته ”الانتحار الثقافي“ في كلمتي في الحوار الوطني سنة 2011″.