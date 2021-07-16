تراند الفن: تعرف على مواعيد مباريات اليوم الجمعة 16-7-2021 والقنوات الناقلة.. المقاولون العرب ضد بيراميدز

فنون - كتب امير التهامي في الجمعة 16 يوليو 2021 10:09 صباحاً - يقدم موقع “القاهرة 24” جدول مواعيد مباريات اليوم الجمعة 16-7-2021، في ملاعب العالم المختلفة، وأبرزها مواجهة المقاولون العرب ضد بيراميدز، في مسابقة الدوري المصري الممتاز لكرة القدم.

جوادلوب ضد جامايكا – الساعة الثانية عشر والنصف (بعد منتصف الليل) – قناة beIN Sports 1 HD Premium

سورينام ضد كوستاريكا – الساعة الثانية والنصف (بعد منتصف الليل) – قناة beIN Sports 1 HD Premium

المقاولون العرب ضد بيراميدز – الساعة التاسعة مساء – قناة ON Time Sports 1 HD

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