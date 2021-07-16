تراند الفن: صدور رواية “أزهرت بعد الطوفان” لسارة عاصم

فنون - كتب امير التهامي في الجمعة 16 يوليو 2021 10:09 صباحاً - صدر مؤخرًا رواية “أزهرت بعد الطوفان” للكاتبة سارة عاصم، وهي العمل الثاني لها بعد صدور مجموعتها القصصية “مشاعر إلكترونية”.

ومن أجواء الرواية: “سيجرفك الطوفان لحدودٍ لم تعبرها يومًا، لآفاقٍ مُتسعة تُمجدها عينك وينتفض لها قلبك، ستمر على جميع من عاهدته يومًا، وسيبقى واحدُ من بين تلك الحشود ينتشلك من سوادك الحالك وظلامك المُبعثر، فيعيد طلاءه بألوان الحياة الرائعة.. فقط واحد ستتمسك بالحياة من أجلهِ.

استدار لها وملامح وجهة مُنقبضة، زيتونتيه تشتعلان بوهج الانتقام وبتلقائية أمسكَ ذراعها هاتفًا بحدة: “إذا أردت الانتقام من عدوك.. اقتربي منه جيدًا وسيطري على أفكاره..أضيقي الخناق حتى لا يتسنى له الهرب، لفي الحبل حول رقبته دون أن يشعر.. وحينما يأتي الوقت اسحبي الكرسي من تحته.. سيموت وهو يعرف أن الشخص الوحيد الذي آمن له هو من قضى عليه”.

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