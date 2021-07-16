فنون - كتب امير التهامي في الجمعة 16 يوليو 2021 09:09 صباحاً - صحيفة المرصد: كشف عضو اللجنة العلمية لمكافحة فيروس كورونا في مصر محمد النادي، عن سبب تأخر شفاء الفنانة دلال عبدالعزيز. وقال النادي، إن دلال عبد العزيز تستقر أحيانا وأحيانا لا، كما أنها بحاجة إلى الأكسجين، وتعاني من “تليف الرئة” بسبب الإصابة بفيروس كورونا، ومن مضاعفات ما بعد كورونا، وتحتاج إلى فترة طويلة للعودة للحياة بشكل طبيعي، وفقا لصحيفة “الوطن” المصرية. وأشار إلى أن فيروس كورونا يترك وراءه مجموعة من المضاعفات قد تستمر 3 أشهر، وتختلف من شخص إلى آخر، وعدد المضاعفات، متابعا: “ضيق في التنفس، تلف الرئة، تنميل، آلام في العظام والصدر والبطن، الشعور بالاختناق، والرغبة في العزلة والوحدة، والنهجان”. وأوضح أن الفنانة دلال عبدالعزيز تستطيع التنفس دون أجهزة تنفس صناعي، لكن هذا قد يتسبب في نقص الأكجسين داخل جسمها، لذلك يفضل وضعها على جهاز تنفس، مردفا أنّ حالتها الصحية تستقر حينا وتعاني حينا، كما أعرب عن أمنياته بأن تتعافى سريعا وتعود لأسرتها وجمهورها في أقرب وقت بأتمّ صحة. وأشارت مصادر طبية مسؤولة، داخل المستشفى الخاص الذي تعالج فيه الفنانة دلال عبدالعزيز، إلى أسرتها طلبت تخفيض طاقم التمريض المعالج للفنانة دلال عبدالعزيز خوفا من معرفة خبر وفاة زوجها الراحل سمير غانم.

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عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر تراند الفن: تطور مفاجئ في الحالة الصحية للفنانة دلال عبدالعزيز على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع ويك اند وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.