تراند الفن: طقس الجمعة حار نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري

فنون - كتب امير التهامي في الجمعة 16 يوليو 2021 09:09 صباحاً - يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية، أن يكون طقس اليوم الجمعة، حارا رطبا نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى، مائلا للحرارة رطبا على السواحل الشمالية، شديد الحرارة رطبا على جنوب سيناء وجنوب البلاد، مع ارتفاع نسبة الرطوبة الذى يزيد درجة الحرارة المحسوسة عن المتوقعة بقيم تتراوح من ( 2: 4 ) درجات.

كما يتوقع الخبراء، وفقا لبيان صحفى، أن يكون الطقس ليلا معتدل الحرارة رطبا على القاهرة الكبرى وباقى الأنحاء.

وفيما يتعلق بالظواهر الجوية، هناك شبورة مائية خفيفة فى الصباح الباكر على الطرق المؤدية إلى القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية، ونشاط رياح على مناطق من القاهرة الكبرى والسواحل الغربية وجنوب سيناء على فترات مُتقطعة؛ ما يقلل من الإحساس بارتفاع نسبة الرطوبة ليلا.

وبالنسبة لحالة البحر المتوسط تكون معتدلة وارتفاع الموج فيه من متر ونصف إلى مترين والرياح السطحية شمالية غربية، وبالنسبة لحالة البحر الأحمر تكون معتدلة وارتفاع الموج فيه من متر ونصف إلى مترين والرياح السطحية شمالية غربية إلى جنوبية غربية.

العظمى الصغرى

القاهرة 37 25

الاسكندرية 32 24

وادى النطرون 35 24

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن هذا الخبر على ويك إند فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوق بامدادكم بكل ما هو جديد.

كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع القاهرة 24 وربما قد قام فريق التحرير في ويك إند بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدات هذا الخبر من مصدره الاساسي.