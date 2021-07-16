تراند الفن: ‏الأهلي يضع خطة انتزاع النجمة العاشرة أمام كايرز تشيفز الجنوب إفريقي في مران الليلة

فنون - كتب امير التهامي في الجمعة 16 يوليو 2021 09:09 صباحاً - اختتم فريق الكرة الأول بالنادي الأهلي، مرانه أمس الخميس في المغرب، استعدادا لمواجهة فريق كايزر تشيفز الجنوب إفريقي غدًا السبت، في نهائي دوري أبطال إفريقيا، وهي المباراة التي يحتضنها ملعب محمد الخامس.

ومن المقرر أن تقوم وسائل الإعلام بمتابعة المران في أول 15 دقيقة منه، طبقا لتعليمات الاتحاد الافريقي لكرة القدم “كاف”، بعدها يٌغلق بيتسو موسيماني مدرب الأهلي التدريبات تمامًا، حرصًا منه علي فرض أكبر قدر من السرية، علي الطريقة والخطة التي يريد بها مواجهة النادي الجنوب إفريقي، ومحاولة انتزاع النجمة العاشرة.

الجهاز الفني للأهلي كان حريصا منذ الانتهاء من مباراة المقاولون العرب، بالدوري الممتاز يوم الأحد الماضي، علي دراسة فريق كايرز تشيفز، وقام بجمع كل المعلومات عنه، ومشاهدة مباراتيه أمام الوداد المغربي في ذهاب وإياب الدور نصف النهائي للبطولة الإفريقية، ووضع موسيماني بالفعل يده علي كل نقاط القوة التي يعتمد عليها الخصم، وأيضا عناصر الضعف التي ينوي الفريق الأحمر استغلالها في حصد اللقب الإفريقي.

موسيماني حذر نجوم الأهلي وحارس الفريق محمد الشناوي، من سوء التعامل مع الكرات الهوائية، وقال إن فريق كايرز تشيفز مميز للغاية في هذه النقطة، واختص المدرب رباعي الدفاع بدر بانون وأيمن أشرف وياسر ابراهيم ورامي ربيعة في جلساته المتعددة، وطالبهم بأهمية التمركز الجيد داخل منطقة الجزاء، وعدم ترك أي مساحات أمام مرمي محمد الشناوي، كما طلب من الحارس الدولي، ضرورة اختيار التوقيت الصحيح للخروج علي الكرة، والتعامل مع الكرات العرضية بهدوء شديد، والابتعاد تماما عن الانفعال علي زملائه داخل الملعب، بعيدا عنه، كونه قائدا للفريق، حتي لا يتسبب في توتر زملائه.

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