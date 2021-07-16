تراند الفن: مطار سيدني بأستراليا يرفض عرض شراء جاذب بقيمة 16.6 مليار دولار رغم الجائحة

فنون - كتب امير التهامي في الجمعة 16 يوليو 2021 09:09 صباحاً - رفض مطار سيدني، المتأثر بوباء كورونا والخالي من المسافرين الأجانب، عرضًا جذابًا لشرائه بقيمة 22.3 مليار دولار أسترالي (16.6 مليار دولار) ، وهو ما يعتبر رقما قياسيًا بالنسبة إلى أستراليا، ويعلو بنسبة 42% عن قيمته السوقية وقت تقديم العرض.

أدت أزمة وباء كورونا إلى ظهور مجموعة من الأصول المتضررة مثل شركات الطيران، والمطارات، والكازينوهات، وغيرها من الشركات المعتمدة على السياحة، أمام المستثمرين الذين يراهنون على الانتعاش القادم، وفق بلومبرج.

مع ذلك، يختلف الأمر بالنسبة إلى مجالس الإدارات الذين يُقيّمون أساليب الاستحواذ هذه، إذ يسيطر عدم اليقين على الوقوف على قوة أي انتعاش أو أية آفاق مستقبلية، وهو ما يجعل من الصعب التمييز بين عروض الاستحواذ الجذّابة والأخرى غير الناجحة.

وكشف مطار سيدني إن العرض المُقدّم من قبل صندوق التقاعد وشركة “أي إف إم إنفيسترز” (IFM Investors) والبالغ 8.25 دولار أسترالي للسهم، كان أقل من سعر السهم قبل الوباء، بل وخفّض أيضًا من قيمة الأصول “الاستراتيجية التي لا يُمكن تعويضها”.

نتيجة لذلك، انخفضت أسهم مطار سيدني بنسبة 0.9% إلى 7.73 دولار أسترالي في تمام الساعة 1:43 مساءً بالتوقيت المحلي.

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