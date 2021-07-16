تراند الفن: إلغاء إقلاع 10 رحلات لـ “مصر للطيران” لعدم جدوى تشغيلها

فنون - كتب امير التهامي في الجمعة 16 يوليو 2021 09:09 صباحاً - ألغت الشركة الوطنية مصر للطيران خلال الـ 24 ساعة الماضية إقلاع 10 طائرات من رحلاتها، لعدم جدوى تشغيلها بعد الإجراءات التي تم اتخاذها خلال الفترة الماضية لمجابهة فيروس كورونا.

وألغت مصر للطيران قيام 3 رحلات دولية متجهة إلى تورنتو وجوبا وبريطانيا، بالإضافة إلى إلغاء رحلة كانت متجهة إلى أسوان، ورحلتين إلى مدينة الأقصر والرابعة كانت متجهة إلى مطار برج العرب الدولي.

وفي إطار التدابير التي تتخذها الشركة إلى حين عودة الحركة الجوية، قامت الشركة أيضا بإلغاء إقلاع 3 رحلات تجارية، منها رحلتان إلى جنوب إفريقيا وواحدة كانت متجهة إلى العاصمة اللبنانية بيروت.

وأفاد مصدر مطلع أن هذه الإلغاءات بسبب ضعف حركة التشغيل، وأن الأسابيع المقبلة ستشهد تشغيلا متصاعدا، حتى وصول الحركة الجوية إلى ما كانت عليه قبل تدابير كورونا.

وأشار المصدر إلى أن تلك الإلغاءات طبيعية في ظل فرض عدد كبير من دول العالم لإجراءات في استقبال الرحلات القادمة من الخارج، كما أن الشركة تقوم بتكبير طراز الطائرات لاستيعاب أي أعداد من الركاب.

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