تراند الفن: الفنان عبدالعزيز الشمري يعلن إصابته بـ ” مرض خطير”ويطلب الدعاء

فنون - كتب امير التهامي في الجمعة 16 يوليو 2021 07:09 صباحاً - أدمن ‏38 دقيقة مضت المرصد 13 زيارة

صحيفة المرصد:أعلن الفنان عبدالعزيز الشمري إصابته بمرض السرطان.

وقال خلال تغريدة نشرها عبر حسابه “الرسمي” على تويتر:” الحمدالله والصلاة والسلام على رسول الله ثبت اصابتي بسرطان الدم وذالك بعد تطور لزوجة الدم “.

وأضاف: “الحمدالله أنا بخير وراح ابدا علاج كيماوي أدعولي”

وتفاعل عدد كبير من المتابعين وانهالت التعليقات التي تضمنت عبارت الدعاء له بالشفاء والعافية.

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