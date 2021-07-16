تراند الفن: محافظ الجيزة: مشروع المراكز التكنولوجية المتنقلة يهدف إلى تخفيف الضغط على المراكز التكنولوجية الثابتة

فنون - كتب امير التهامي في الجمعة 16 يوليو 2021 07:09 صباحاً - تابع اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، التجهيزات النهائية لبدء التشغيل التجريبي لسيارات المركز التكنولوجي المتنقل بأحياء الدقي وجنوب الجيزة كمرحلة أولى لتقديم كافة الخدمات الحكومية التي تقدمها المراكز التكنولوجية للمواطنين بشكل أسرع.



وأكد محافظ الجيزة إن مشروع المراكز التكنولوجية المتنقلة يأتى تفعيلًا لتوجيهات القيادة السياسية ضمن بروتوكول تعاون تم برعاية الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء بين وزارة التخطيط والتنمية الإقتصادية ووزارة التنمية المحلية والذى يهدف إلى تخفيف الضغط على المراكز التكنولوجية الثابتة وإيصال الخدمات للمناطق التي يصعب إقامة تلك المراكز بها بالأحياء والمراكز، إلى جانب تقديم خدمات تناسب إحتياجات المواطنين وتلائم تطلعاتهم وتوفر الوقت والجهد المبذول للحصول على تلك الخدمات.



وأوضح محافظ الجيزة أن هذه السيارات تعد مركز خدمة متنقل حيث جرى تجهيزها بكل التقنيات الحديثة وربطها تكنولوجيا بالمحافظة وهى خطوة هامة لتسهيل وتيسير الامر على المواطنين مؤكدا أن المحافظة حرصت على بناء قدرات الكوادر البشرية التي ستكون مسئولة عن إدارة المراكز التكنولوجية سواء الثابتة أو المتنقلة للتعامل مع المواطنين وتقديم الخدمات لهم في سهولة ويسر.



وأضاف أن المحافظة تقوم بتقديم كافة سبل الدعم وتعمل على توفير الإمكانيات اللازمة لتطبيق منظومة التحول الرقمي لكونها تعد أحد المحاور الرئيسية لتطوير الخدمات الحكومية والتي تأتى ضمن خطة الدولة للإصلاح الإداري وتحسين أداء الهيئات الحكومية لتقديم أفضل الخدمات للمواطنين.

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