تراند الفن: طلاب الهندسة بحلوان يشاركون في مهرجان IEEE Helwan SB للتكنولوجيا والابتكار (صور)

فنون - كتب امير التهامي في الجمعة 16 يوليو 2021 07:09 صباحاً - يشارك طلاب كلية الهندسة، بجامعة حلوان في مهرجان التكنولوجيا الذي تعقده منظمة IEEE Helwan SB، يومي الجمعة والسبت 16-17 يوليو بالقرية الذكية sector B5، وذلك تحت رعاية الدكتور ماجد نجم، رئيس الجامعة، وإشراف الدكتور أحمـد الجارحي عميد الكلية، والدكتور عمر حنفي العميد الأسبق للكلية.

أكد الدكتور ماجد نجم على اهتمام جامعة حلوان بالمشاركات الطلابية في المسابقات المختلفة التي تساهم في تنمية المهارات الابتكارية والابداعية والتنافسية لدى الطلاب وتؤهلهم لسوق العمل، وتابع إن كليات جامعة حلوان المختلفة بتنوع تخصصاتها وتفردها تحتوي على العديد من المجالات التي يحتاجها السوق المصري بشدة لذا تسعى أن يكون خريجها على درجة عالية من الكفاءة والمهنية والتميز بإتاحة فرص المشاركات المتغيرة وذلك لإكسابهم الخبرات وصقل معارفهم ودفعهم للإبداع ما من شأنه أن يعزز اتاحة فرص العمل لهم بعد تخرجهم.

أوضح الأستاذ الدكتور أحمد الجارحي أن المشاركة الطلابية ستتم في مختلف الفعاليات في المهرجان وهي:

اليوم الأول مسابقهTexight تخدم في مجال الكهرباء وربط الطلاب بسوق العمل، بجانب ٤ محاضرات عن:

1 solar energy _ وهى كيفيه الاستفادة من الطاقة الشمسية ومميزاتها وعيوبها والخلايا الشمسية وانواعها وكيفيه عمل نظام يعمل بالطاقة الشمسية.

2Automation _وهو كيفيه التحكم عن بعد سواء في خطوط الإنتاج في المصانع إلى التحكم الالي في أكبر المدن الصناعية

3Electrical distribution _ وهو طريقه توزيع الكهرباء على مباني سكينه أو منشئات حكومية أو حتي مستشفيات طبيه وذلك باستخدام مختلف البرامج المتنوعة وعمل مزيج بين مهندسين الكهرباء والمعماريين والمدنيين في تنفيذ تلك المشاريع

4smart cities_ وهو تطويع التكنولوجيا في مختلف تطبيقات الحياه المستخدمة يوميا باستخدام التكنولوجيا الحديثة كما يساعد فى تنظيم الطاقة وتنظيم استهلاكها.

ويعقبها التطبيق العملي للطلاب وعمل مبنى كامل مجهز ويتم توزيع الكهرباء باستخدام التكنولوجيا الحديثة والطاقة المتجددة.



يحضر تلك المناقشة العديد من المهندسين ذوي الخبرات مع الفرق، بجانب متاهة يدخلها كل فريق وتكون عباره عن غرفات مختلفة كل غرفه بها لغز يمكن حله عن طريق تطبيق المعلومات التي تم تدريسها في المحاضرات.

اليوم الثاني مسابقه Auxilio في مجال الروبوتات وظهور الابتكارات التي تخدم مصالح الإنسان في مجال الطب وذلك عن طريق عمل ابتكار بديل للممرضة يستطيع إعطاء المريض الدواء في المعاد المحدد بجانب تعقيم المريض وأيضا غرفته ووضع المخلفات في اماكنها ويمكن تطوير الابتكار إلى قياس ضغط الدم ومعرفه رطوبة المريض وارسال تلك المعلومات إلى الطبيب المختص لإعطاء المريض الدواء المناسب وهو هدف المسابقة عمل ابتكارات بأشكال مختلفة لتسخير العلم في نفع البشرية وحمايه الأطباء.

وتكونت Auxilio من مسارين مختلفين:

المسار الأول وهو sessions& workshops :وهي جلسات تتيح للطلاب والمبتدئين في مجال الروبوت التعرف علي أساسيات هذا المجال و تزويدهم بالمهارات التقنية

مثل كيفية استخدام برنامج solidwork وهو برنامج يتيح لهم كيفية رسم الروبوت وبرنامج Arduio وهو جزء يساعدهم علي برمجة الروبوت عن طريق بعض الأوامر

وايضا mechanism وهي آليه عمل الروبوت. وكذا عن طريق ورش عمل بهدف تقديم الجانب العملي و مساعدة الطلاب في القيام باحدي المشاريع في احد مجالات الروبوت

المسار الثاني وهو competition: ويكون المسار الثاني وهو المنافسة حيث يقوم الطلاب بعمل فرق مختلفة للتنافس والقيام بابتكارات تخدم هدف المسابقة مساعدة الإنسان في مواجهة الفيروسات والامراض الذي يواجها في عصرنا الحالي وإيجاد طريقة للحفاظ علي العنصر البشري .

عن طريق عمل روبوت يحاكي عمل الإنسان في تقديم الدواء للمريض وتعقيمه ومن يتمكن من الفرق في حل هذة المهمة و الحصول علي نقاط اعلي يكون هو الفائز

و قد قام بالإشراف على الطلاب الأستاذ ياسر الجبالي مدير رعاية الشباب بالكلية، والأستاذة مي جلال مسئول النشاط العلمي.

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