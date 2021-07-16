تراند الفن: اليوم.. موسيماني يتحدث في مؤتمر صحفي عن استعدادات الأهلي للنهائي الإفريقي بالمغرب

فنون - كتب امير التهامي في الجمعة 16 يوليو 2021 06:09 صباحاً - يحضر بيتسو موسيماني، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، ومعه كابتن الفريق اليوم “الجمعة ” المؤتمر الصحفي، الخاص بمباراة نهائي دوري أبطال إفريقيا، أمام فريق كايزر تشيفز، بطل جنوب إفريقيا، والمقرر إقامتها مساء غدٍ السبت.

ومن المقرر أن يُعقد المؤتمر الصحفي في الثانية عشرة والنصف ظهرا بتوقيت المغرب، «الواحدة والنصف بتوقيت القاهرة».

ويتحدث موسيماني وكابتن الأهلي خلال المؤتمر الصحفي عن مباراة كايزر تشيفز، واستعداد الفريق لها، وذلك وفقًا للوائح الاتحاد الإفريقي لكرة القدم «كاف».

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