تراند الفن: واردات مصر من الجمبري والتونة تسجل 129.2 مليون دولار في 4 أشهر

فنون - كتب امير التهامي في الجمعة 16 يوليو 2021 06:09 صباحاً - ارتفعت قيمة واردات مصر من الجمبري والتونة بنسبة 34% خلال 4 أشهر من 2021، لتسجل 129.238 مليون دولار.

وذلك في مقابل 96.718 مليون دولار خلال نفس الفترة من 2020، لتستحوذ على 50% من إجمالي واردات الأسماك، وفق نشرة التجارة الخارجية الصادرة عن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء

وتراجع واردات مصر من الأسماك بما فيها المحفوظة خلال الفترة من “يناير- إبريل 2021” بنسبة 20% لتسجل 260.661 مليون دولار مقابل 326.23 مليون دولار خلال نفس الفترة من 2020.

وهبطت واردات الأسماك بنسبة 44.3% خلال إبريل لتسجل 66.125 مليون دولار في مقابل 118.669 مليون دولار خلال إبريل 2020.

وعن أهم واردات مصر من الأسماك خلال الـ 4 أشهر الأولى من 2021، يأتي على رأسها التونه المحضرة أو المحفوظة كاملة أو مقطعة ولكن غير مفرومة بقيمة 79.433 مليون دولار في مقابل 54.989 مليون دولار بنمو 44.5%.

وزادت قيمة فاتورة استيراد مصر من روبيان وقريدس “جمبري” أخر مجمد بنسبة 19.4% لتبلغ 49.805 مليون دولار في مقابل 41.729 مليون دولار.

وسجلت قيمة فاتورة استيراد مصر من أسماك اخر مجمدة لنحو 28.968 مليون دولار خلال الفترة من “يناير- إبريل 2021” في مقابل 28.347 مليون دولار بنمو 2.2%.

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