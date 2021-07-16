تراند الفن: بعد تنفيذ حكم القتل في الجاني .. تعرف على تفاصيل مقتل محاسب في سطو مسلح بجدة ولحظة القبض على القاتل متخفيا في عباءة نسائية

فنون - كتب امير التهامي في الجمعة 16 يوليو 2021 05:09 صباحاً - صحيفة المرصد: أعلنت وزارة الداخلية الأسبوع الماضي تنفيذ حُكم القتل حداً في الجاني فؤاد نوح محمد بن عبدالله لقيامه بالسطو المسلح على إحدى الشركات في محافظة جدة بمنطقة مكة المكرمة وقَتل محاسبها الهندي أمير علي وسلب ما بحوزته من مال.

مليون ريال

وحسب “عكاظ” فإن ملابسات الجريمة وقعت قبل 16 عاما حيث تورط زميل القتيل في الشركة نفسها في تسريب معلومات مهمة إلى الجاني فؤاد نوح عن تسلم المحاسب الهندي مبلغ مليون ريال، وسريعاً خطط الجاني لجريمته، واستعان باثنين من الشبان يعملان في أحد فنادق حي الشرفية في جدة لمشاركته الهجوم والسطو.

ضرب المجني عليه حتى الموت

وأوضحت “الصحيفة” أنه وقت تنفيذ الجريمة تحرك الجاني ومعه شريكاه إلى مسرح الجريمة مستقلين سيارة «كابريس» بلوحات مسروقة، واقتحموا غرفة الضحية وضربوه حتى الموت ونقلوا جثته مقيدة اليدين إلى خزان ماء مبنى مهجور في حي البغدادية (غربي جدة) وألقوا بها ثم لاذوا بالفرار.

وأشارت “الصحيفة” إلى أن رجال الأمن نجحوا في التوصل إلى زميل المحاسب الذي أدلى بمعلومات مهمة عن الجريمة ومرتكبيها، رغم أنه لم يكن طرفا أساسيا في عملية القتل واكتفى بالتخطيط.

التخفي في عباءة نسائية

وذكرت “الصحيفة” أن الجاني فؤاد نوح حاول الهروب، حيث ظل يتنقل متخفيا في عباءة نسائية وحذاء نسائي بكعب عالٍ كما تسلّح بـ«مسدس ربع» مزود بـ8 طلقات أخفاه ملفوفاً في وسطه محتفظا بسلاح «أبو محالة» ورشاش وطلقات متفجرة في منزله بغرض المقاومة حال القبض عليه.

القبض على المتهم

وأضافت “الصحيفة” وصلت معلومة إلى رجال الأمن عن وجود المتهم فؤاد في مطعم للبيتزا الإيطالية وبرفقته أحد شركائه في الجريمة، وانتظر رجال الأمن القاتل حتى يكمل وجبته متنكراً في ثوب نسائي، وعند خروجه من المطعم وجد نفسه مطوقاً برجال الأمن، وحاول بلا طائل المقاومة مستخدماً سلاحه الناري غير أن رجال الأمن شلوا حركته واقتادوه إلى التحقيق.