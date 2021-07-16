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فنون - كتب امير التهامي في الجمعة 16 يوليو 2021 05:09 صباحاً - أدمن 20 دقيقة مضت المرصد 12 زيارة
صحيفة المرصد: اقتحم لصوص صالة لبيع السيارات في حي النسيم بالرياض وتمكنوا من سرقة سيارتين من نوع جيب شاص جديدتين، ولاذوا بالفرا.
وظهر خلال مقطع فيديو – وثقته كاميرا مراقبة -، عدد من اللصوص تسللوا إلى صالة لبيع السيارات الجديدة، وقاموا بسرقة السيارتين وسارعوا بالمغادرة.
وأثار المقطع حالة من الجدل على مواقع التواصل الاجتماعي وأعربوا عن استنكارهم للجريمة. فيما رصد صاحب الصالة مكافأة لمن يقدم معلومات تساعد في القبض على الجناة.
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عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر تراند الفن: لحظة سرقة “سيارتين” من معرض لبيع السيارات في حي النسيم بالرياض على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع ويك اند وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.