تراند الفن: “التصديري للملابس الجاهزة” يشارك بمعرض Sourcing at Magic بالولايات المتحدة

فنون - كتب امير التهامي في الجمعة 16 يوليو 2021 05:09 صباحاً - يشارك المجلس التصديري للملابس الجاهزة، برئاسة ماري لويس، في الدورة الفعلية لأحد أكبر وأهم المعارض المتخصصة في مجال صناعة الملابس الجاهزة معرض Sourcing at Magic والمنظم بمدينة لاس فيجاس بالولايات المتحدة الأمريكية خلال الفترة من 8 إلى 11 أغسطس 2021.

وأعلن المجلس مُشاركة 10 مصانع مصرية تابعة لقطاع الملابس الجاهزة بالجناح المصري بالمعرض وسوف تتمكن المصانع المصرية المشاركة بالمعرض من الاشتراك مجانًا لمدة شهرين بالمنصة الإلكترونية الخاصة بالمعرض خلال الفترة من (أول أغسطس حتى أول أكتوبر) لعرض المنتجات والتواصل مع المشتريين من مختلف أنحاء العالم.

في وقت سابق، شارك المجلس في معرض المنتجات المصرية بجوبا بالسودان تحت شعار “صنع فى مصر” خلال الفترة من 13 -18 يوليو 2021، وذلك في ضوء دور المجلس لترويج مُنتجات الملابس الجاهزة والسعي نحو تعزيز التبادل التجاري بين المصانع المصرية والدول العربية ومن ضمنها السوق السوداني، ويتضمن معرض “صنع في مصر” مُنتجات مصرية من كافة القطاعات الصناعية المختلفة.

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