تراند الفن: مخاطر الإصابة بالأمراض القلبية.. فوائد زيت السلمون 

فنون - كتب امير التهامي في الجمعة 16 يوليو 2021 05:09 صباحاً - يحتوي زيت السلمون على الأحماض الدهنية والمعروفة باسم الأوميجا 3، وهي من الأحماض الهامة التي يحتاجها الجسم بشكل عام، بالإضافة إلى بعض العناصر الأخرى التي تقوم على تقليل مخاطر الإصابة بالأمراض القلبية الوعائية وتحسين صحة الدماغ وتقليل الالتهابات.

فوائد صحية رائعة لزيت السلمون:

١- يتميز بخصائص مضادة للالتهابات:

يحتوي زيت السلمون على دهون الأوميجا 3، وهي التي تمنع تعرض الجسم للالتهابات، كما أنها تتحكم في الأعراض المصاحبة لبعض الأمراض الالتهابية.

٢- خفض الدهون الثلاثية ومستويات الكوليسترول:

أثبتت الدراسات الحديثة أن زيت السلمون يقوي صحة القلب، من خلال تقليل الدهون الثلاثية وزيادة معدلات الكوليسترول الجيد في الجسم.

٣- يحسن تدفق الدم:

يعمل زيت السلمون على تحسين تدفق الدم وإيصال الأكسجين، وذلك بغض الأوميجا 3.

يدعم نمو الجنين:

تساهم دهون أوميجا 3 الموجودة في زيت السلمون في نمو دماغ الجنين والوظيفة العقلية عند الأطفال.

٥ – يعزز صحة الدماغ:

يرتبط تناول كميات كافية من دهون أوميجا 3 بتقليل مخاطر التدهور الإدراكي الذي يحدث عند التقدم بالعمر وتطور الأمراض العصبية التنكسية مثل مرض ألزهايمر.

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