تراند الفن: يساعد في إنتاج خلايا الدم الحمراء والتنظيم الشرياني.. فوائد فاكهة التين

فنون - كتب امير التهامي في الجمعة 16 يوليو 2021 05:09 صباحاً - تعد فاكهة التين من أكثر الفواكه المحببة لدى العديد من الأفراد، وتم استخدامه قديمًا في علاج بعض الأمراض، نظرًا لإحتوائه على العناصر الغذائية الهامة لصحة الجسم، وبعض الفيتامينات والاي أبرزها فيتامين ب، فهو يساعد في إنتاج كرات الدم الحمراء وسيساعد في تنظيم الضغط الشرياني وخفض معدل الكوليسترول الضار في الدم.

فوائد فاكهة التين:

1-التين مصدر غني بالعناصر الغذائية

تحتوي فاكهة التين على الكثير من العناصر الغذائية مثل الكالسيوم والبوتاسيوم وفيتامين ب، وبالتالي هناك فوائد كبيرة تطول صحة الجسم بمجرد تناوله.

2- إنقاص الوزن

يمتلك التين كمية كبيرة من الألياف الطبيعية التي تؤدي إلى الشعور بالشبع، كما يساعد على كبح الشهية وتقليل الرغبة في تناول المزيد من الطعام، إضافة إلى منعه للجلوكوز من التحول إلى دهون ومن ثم يعمل على فقدان الوزن.

3- يمنع الإمساك

تساعد الألياف الموجودة في فاكهة التين على تنشيط حركة الأمعاء وتعزيزها وعلاج الإمساك.

4- خفض الكولسترول

مثلما ذكرنا أعلاه أن فاكهة التين تحتوي على الألياف، التي تقوم بدورها إلى إنقاص الوزن وتقليل الدهون في الجسم، وبالتالي خفض معدل الكوليسترول في الدم.

5- يحمي العظام

يمتلك التين عنصر الكالسيوم وكميات كبيرة من البوتاسيوم بالإضافة إلى كمية لا بأس بها من الفوسفور، مما يقوي العظام ويحميها من الهشاشة.

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