تراند الفن: 29 يوليو.. وزير الإسكان يفتتح مؤتمر ومعرض الأهرام العقاري بحضور 40 شركة

فنون - كتب امير التهامي في الجمعة 16 يوليو 2021 05:09 صباحاً - يفتتح الدكتور عاصم الجزار وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية نيابة عن رئيس الوزراء مصطفى مدبولي، مؤتمر ومعرض الأهرام العقارى في نسخته الـ 27 والتى تنظمه مؤسسة الأهرام فى الفترة من 29يوليو الجارى الى1 أغسطس المقبل بقاعة المؤتمرات الكبرى بمدينة نصر تحت شعار ” عقارك في كل مكان ” بمشاركة مجموعة من كبرى شركات التطوير العقاري.

ويضم المعرض أكثر من 40 شركة تطرح نحو 100 مشروعا بأنشطة متعددة تضم السكنى والتجارى والإدارى والفندقى والسياحى في مناطق الجمهورية المختلفة مثل العاصمة الإدارية الجديدة والساحل الشمالى والعين السخنة والغردقة ورأس سدر والقاهرة الجديدة و6 اكتوبر والعبور والشروق ومدينة نصر والمعادى وزهراء المعادى والمقطم وتقدم الشركات عروض مميزة وخصومات كبيرة في الأسعار بنظم سداد غير مسبوقة على منتجاتها العقارية المختلفة مثل الفيلات والشاليهات والوحدات السكنية والإدارية والتجارية.

واكد الكاتب الصحفى عبدالمحسن سلامة رئيس مجلس ادارة مؤسسة الاهرام ان ” الأهرام ” تحرص وبشكل مستمر على التعاون مع شركاء النجاح من المطورين العقاريين لتنمية وتطوير ودعم السوق العقارى وتقديم أرقى منتج للعملاء المصريين والعرب خلال المعرض كما ان الشركات تتنافس فيما بينها لتقديم أفضل العروض بأعلى الخصومات وأنظمة السداد.

واضاف ان ” معرض الأهرام العقارى” يعد خطوة جديدة في سلسلة المعارض المتميزة والناجحة التي تقدمها الاهرام للسوق المصري والمستمر منذ أكثر من 20 عاما فى مصر والدول العربية واوربا وامريكا والذى يعد مناسبة سنوية مهمة جدا لتقديم المشروعات العقارية المتميزة للعملاء وطرحها لهم لأول مرة.

واشار إلى ان المعرض هذا العام يأتى إتساقًا مع ما تبذله الدولة من جهد وخطوات تنموية كبيرة حيث يجمع بين أطراف المنظومة من العملاء المقبلين على شراء عقار أو يفكرون في المفاضلة بين المشروعات المطروحة والمعلن عنها بكثافة من حيث الموقع وتنوع المساحات والخدمات.

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