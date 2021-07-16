تراند الفن: تعرف على سعر جرام الذهب 21 في مصر اليوم الجمعة

فنون - كتب امير التهامي في الجمعة 16 يوليو 2021 04:09 صباحاً - استقر سعر جرام الذهب في مصر لدى سوق الصاغة، اليوم الجمعة، بدعم استقرار الأسعار العالمية، إذ كان يجري تداول الأوقية عالميا بختام جلسة امس عند حدود 1823 دولارا.

أسعار الذهب في مصر اليوم:-

سعر جرام الذهب عيار 24 سجل مستوى 911 جنيها.

سعر جرام الذهب عيار 22 سجل مستوى 835 جنيهًا.

سعر جرام الذهب 21 الأكثر مبيعًا في السوق المحلي 797 جنيهًا.

سعر جرام الذهب عيار 18 سجل مستوى 683 جنيهًا.

سعر الجنيه الذهب سجل مستوى 6 آلاف و376 جنيهًا.

تراجعت أسعار الذهب عالميا، عن أعلى مستوى له في شهر واحد أمس الخميس، متأثرًا بارتفاع طفيف في الدولار الأمريكى، وأنهى هذا التراجع الدعم الذي تلقاه الذهب من التعليقات الحذرة لرئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي جيروم باول وبعض المخاوف بشأن توقف الاقتصاد العالمي، وفقا لوكالة رويترز.

تراجعت أسعار الذهب فى التعاملات الفورية 0.2%، إلى 1822.76 دولار للأوقية، مساء اليوم الخميس.

وانخفضت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 0.1%، إلى 1822.70 دولار، فيما ارتفع مؤشر الدولار 0.1٪، مما قلل من جاذبية الذهب لأصحاب العملات الآخرين.

قال جيروم باول رئيس البنك المركزي الأمريكي، في شهادته أمام الكونجرس إن سوق العمل في الولايات المتحدة لا يزال بعيدًا عن التقدم الذي يريد البنك المركزي رؤيته قبل تقليل دعمه للاقتصاد، مما دفع أسعار الذهب إلى ذروة شهر واحد في وقت سابق من الجلسة.

قال بوب هابركورن، كبير محللي السوق في RJO Futures ، إن تحرك الذهب فوق 1،800 دولار إلى جانب المخاوف من عمليات البيع المكثفة في أسواق الأسهم قد دفعت إلى شراء الذهب كملاذ آمن.

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