تراند الفن: شاهد: اندلاع احتجاجات ضخمة ضد النظام الإيراني في عدد من مدن الأحواز

فنون - كتب امير التهامي في الجمعة 16 يوليو 2021 04:09 صباحاً - أدمن ‏27 دقيقة مضت المرصد 15 زيارة

صحيفة المرصد: شهدت منطقة الأحواز غربي إيران، أمس الخميس، احتجاجات في عدد من مدنها تم تقدير عدد المشاركين فيها بالمئات، وذلك تنديدا بسياسات تجفيف الموارد المائية التي تتبعها السلطات الإيرانية بحق سكان المنطقة، وفقا لموقع “الحرة”.

وبحسب ما أكد مدير المركز الأحوازي للإعلام والدراسات الاستراتيجية، الباحث حسن راضي، في حديثه ، فإن الاحتجاجات باتت تشهدها عدة مدن في الأحواز، وخاصة الخفاجية والحميدية والمحمرة والفلاحية وفي مدينة الأحواز العاصمة وعدد من أحيائها.

ووفقا للباحث، فقد اشتعلت تلك الاحتجاجات بالارتباط مع سدود تبنيها طهران منذ أعوام، تسببت مؤخرا بـ”قطع المياه بشكل كامل على أنهر الأحواز”.

وتسببت تلك السدود بجفاف عدد من أنهر المنطقة، وهي نهر قارون، ونهر الكرخة، والتي قال راضي إنها “الآن لا توجد بها ولا قطرة مياه”، ما أدى إلى نفوق أعداد من الحيوانات والمواشي.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن هذا الخبر على ويك إند فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوق بامدادكم بكل ما هو جديد.

كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع المرصد وربما قد قام فريق التحرير في ويك إند بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدات هذا الخبر من مصدره الاساسي.