تراند الفن: هيثم الحاج: سعيد بما حققته هذه الدورة الاستثنائية.. ومعرض القاهرة الدولي للكتاب حدث عالمي

فنون - كتب امير التهامي في الجمعة 16 يوليو 2021 04:09 صباحاً - أعرب الدكتور هيثم الحاج علي رئيس الهيئة العامة للكتاب عن سعادته بحجم النجاح الكبير الذي حققته هذه الدورة الاستثنائية من معرض القاهرة الدولى للكتاب باعتباره أحد أهم الأحداث الثقافية في العالم، وقدم التحية لوزيرة الثفافة لدعمها الكبير وحرصها على إصدار قرارات ساهمت بشكل مباشر فى إنجاح هذه الدورة، كان منها تخفيض قيمة الإيجارات المقررة لجميع دور النشر المصرية والعربية بنسبة 20 ٪؜ لدعم صناعة النشر والكتاب وتخفيف الأعباء عن صناعها، فضلًا عن زيادة 5 أيام على المدة المقررة، وكذلك زيادة الطاقة الاستيعابية اليومية للزوار، وأوضح أن المتابعات الميدانية رصدت إشادات عديدة من الرواد بأساليب التنظيم ومساعدة المتطوعين، وتخصيص مسارات خاصة لكبار السن وذوي القدرات الخاصة، والسماح لهم بالدخول بصحبة مُرافق من جميع بوابات الدخول وغيرها من الوسائل التى تم تنفيذها.

يذكر أن الدورة 52 من معرض القاهرة الدولي للكتاب شهدت مليون و700 ألف زائر، كما حققت المنصة الرقمية المستحدثة التى شملت كافة التفاصيل والخدمات التي تهم الزوار إلى جانب أجندة الأنشطة والفعاليات التي تُجرى افتراضيًا 225 مليون زيارة ووصل عدد مستخدميها المسجلين عليها بحسابات إلكترونية قرابة مليون و600 ألف زائر، وبلغ عدد الجولات الافتراضية بها أكثر من 270 الف جولة، وتجاوزت أعداد مشاهدات الكتب بها أكثر من مليون ونصف مشاهدة.



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