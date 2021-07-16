تراند الفن: مصرع شخص في انهيار شرفة عقار بالإسكندرية

فنون - كتب امير التهامي في الجمعة 16 يوليو 2021 03:09 صباحاً - لقي شخص مصرعه، مساء الخميس، إثر انهيار شرفه عقار، بحي الجمرك، بوسط محافظة الإسكندرية، وجرى نقل جثة المتوفي إلى مشرحة كوم الدكة، وبدأت الجهات الأمنية اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.

بدأت الواقعة بتلقي اللواء محمود أبو عمره، مساعد وزير الداخلية، مدير أمن الإسكندرية، إخطارا من قسم شرطة الجمرك، يفيد بانهيار شرفة عقار بشارع على بك، بحي الجمرك، ووجود حالة وفاة.

على الفور انتقلت القيادات الأمنية وضباط قسم شرطة الجمرك، ورجال الحماية المدنية، رفقة سيارة اسعاف، وجرى التعامل السريع لرفع آثار الحادث.

كما انتقل اللواء حسام الشيخ، رئيس حي الجمرك بمرافقة كلا من محمد المغربي، سكرتير عام الحي، وتحسين علوان، معاون رئيس الحي إلى موقع الحادث وتم تكليف اللجنة الهندسية فى الحي لمعاينة العقار.

وصرح رئيس حي الجمرك، أنه تلقى بلاغًا من غرفة عمليات المحافظة يفيد بسقوط شرفه الدور السادس من العقار الكائن ب ٢١ على بك المصري، مؤكدًا أن الحادث أسفر عن وفاة شخص.

وأضاف الشيخ، أنه بإجراء المعاينة اللازمة للعقار وتبين إنه عقار مكون من 8 طوابق ومشغول بالسكان، وصادر له قرار ترميم برقم 114 لسنة 1993.

جرى نقل جثة المتوفي إلى مشرحة كوم وجرى وضع حواجز حديدية حول العقار، وتكليف اللجنة الهندسية لمعاينة العقار ومعرفة خطورته على السكان.

تحرر المحضر اللازم بالواقعة واخطرت النيابة لمباشرة التحقيقات.

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